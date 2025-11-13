Pasifik Holding halka arz alınır mı? PAHOL halka arz yorumları neler? soruları araştırılıyor. Kısa sürede halka arzı çok konuşulan şirket için uzmanların yorumları araştırılıyor.

PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ ALINIR MI?

Yatırımcılar Pasifik Holding A.Ş.’in Kasım 2025’te gerçekleşen halka arza yatırım yapıp yapmama konusunda bir değerlendirme yaparak hem olumlu yönleri hem de dikkat edilmesi gereken riskleri değerlendiriyor.

Halka arz öncesi şirketin 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla özkaynaklarının yaklaşık 30,2 milyar TL olduğu açıkladığı görülüyor. Ayrıca net dönem karı olarak 1,4 milyar TL seviyesinde bildirilmiş.

Şirketin faaliyet alanları da gayrimenkul, lojistik, teknoloji, enerji ve maden gibi stratejik sektörleri kapsıyor. Halka arz bilgilerine bakıldığında, talep toplama 12-13-14 Kasım 2025 olarak belirlenmiş; halka arz fiyatı pay başına 1,50 TL; halka açıklık oranı %20 olacak şekilde planlanmış.

Ayrıca şirket halka arz gelirinin %80’ini yeni yatırımlarda kullanmayı; %10’unu finansal borçların ödenmesinde; %10’unu ise işletme sermayesinde kullanmayı planlıyor.

Ancak bu olumlu göstergelerin yanında bazı hususlar yatırım kararında kritik olabilir. Şirket bir holding yapısı ve birçok sektörde faaliyet gösteriyor; bu durum çeşitlilik avantajı verirken kontrol ve performansın izlenmesini zorlaştırabilir. Değerleme raporlarında kullanılan PD/DD çarpanı gibi metriklerin holding yapısı için daha oynak olabileceği belirtilmiş.

PAHOL HALKA ARZ YORUMLARI NELER?

Pasifik Holding A.Ş.'nin (PAHOL) 12-14 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği halka arzı, finans çevrelerinde şirketin yüksek yatırım potansiyeli ve stratejik sektörlere odaklanması nedeniyle yakından takip ediliyor. Uzmanlar ve sektör analistleri, holdingin halka arz gelirini ağırlıklı olarak yeni yatırımlara ayırma planına dikkat çekerek, bunun uzun vadeli büyüme için önemli bir adım olduğunu belirtiyor.

ÖNEMLİ NOT: Haberimizde yer alan bilgi ve belgeler Yatırım Tavsiyesi DEĞİLDİR.