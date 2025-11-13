Pasifik Holding halka arz kaç lot verir? Halka arz fiyatı ne kadar ve hangi bankalarda var?

Pasifik Holding A.Ş.’nin halka arz aşaması, yatırımcıların en çok merak ettiği hususlar arasında bulunuyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kabulünün sonrasında işlem tarihi, fiyat aralığı ve dağıtım ayrıntıları da kesinleşti. Borsa İstanbul’da “PAHOL” koduyla işlem görecek olan Pasifik Holding halka arzında, 4 milyar lotluk pay dağıtımı amaçlanıyor. Bildiğiniz üzere Pasifik Holding son günlerde Galatasaray ile yapılan sponsorluk anlaşmalarıyla gündemde. 12 Kasım itibarıyla başlayan talep toplama süreciyle birlikte yatırımcılar, “Pasifik halka arz kaç lot verir, hangi bankalardan alınabilir, katılım endeksine uygun mu?” sorularına yanıt arıyor.

Pasifik halka arz ne zaman?

Pasifik Holding A.Ş. halka arz, 12-13-14 Kasım 2025 tarihleri saat 09:00-17:00 arasında halka arz olacak.

Şirketin Bist hisse sembolü ise “PAHOL” olarak belirlendi.

Pasifik Holding halka arz fiyatı

Pasifik Holding halka arz fiyatı 1,50 TL olarak belirlendi. Şirketin halka arz büyüklüğü 6 Milyar TL olarak açıklandı. Ayrıca halka arz açıklık oranı yüzde 20 olurken toplamda 4 milyar adet pay dağıtılacağı belirtildi.

Pasifik Holding kaç lot verir?

Pasifik Holding A.Ş. halka arz toplamda 4 milyar lot dağıtacak. Olası lot dağıtımı ise şu şekilde;

- 150 Bin katılım ~ 10666 Lot (15999 TL).

- 250 Bin katılım ~ 6400 Lot (9600 TL).

- 350 Bin katılım ~ 4571 Lot (6856 TL).

- 500 Bin katılım ~ 3200 Lot (4800 TL).

- 700 Bin katılım ~ 2285 Lot (3427 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 1454 Lot (2181 TL).

- 1.6 Milyon katılım ~ 1000 Lot (1500 TL).

- 2.2 Milyon katılım ~ 727 Lot (1090 TL).

Pasifik Holding halka arz hangi bankalarda var?

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Bank A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.