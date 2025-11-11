Pasifik Holding halka arz kaç lot verir? Pasifik Holding halka arz hangi bankalarda var? soruları araştırılıyor. Borsa İstanbul yatırımcısı yeni halka arzdan payına düşeni almak için sürece odaklandı. Detaylar haberimizde…

PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Pasifik Holding A.Ş. (Halka arz kodu: PAHOL) yatırımcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Şirketin halka arzı kapsamında toplam 4 milyar adet lot piyasaya sunulacak.

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *

150 Bin katılım 10666 Lot (15999 TL).

250 Bin katılım 6400 Lot (9600 TL).

350 Bin katılım 4571 Lot (6856 TL).

500 Bin katılım 3200 Lot (4800 TL).

700 Bin katılım 2285 Lot (3427 TL).

1 Milyon katılım ~ 1454 Lot (2181 TL).

6 Milyon katılım ~ 1000 Lot (1500 TL).

2 Milyon katılım ~ 727 Lot (1090 TL).

Halka arzda pay başına fiyat ise 1,50 TL olarak belirlenmiş durumda. Talep toplama süreci 12-13-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Arz büyüklüğü itibarıyla şirketin yatırımcılar nezdinde önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor; ayrıca halka açıklık oranı yaklaşık %20 olarak planlanmış durumda.

Yatırımcıların katılım göstereceği bu süreçte, minimum lot sayısı ve dağıtım yöntemi gibi detaylar aracı kurumlar tarafından duyurulacak. Şirketin 18 milyar TL olan çıkarılmış sermayesini 20 milyar TL’ye yükseltmesi de onaylandı.

PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Uzun süredir beklenen Pasifik Holding (PAHOL) halka arzı için geri sayım sona erdi. Şirketin dev halka arzı, 12 Kasım 2025 Salı günü başlayarak üç gün boyunca talep toplayacak. Yatırımcıların merakla beklediği konsorsiyum listesi de kesinleşti. Pasifik Holding'in halka arzında, geniş bir yelpazede yer alan çok sayıda banka ve aracı kurum görev alıyor.

Bu önemli halka arza katılım sağlamak isteyen yatırımcılar, konsorsiyum lideri olan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yanı sıra, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Garanti BBVA, Denizbank, Kuveyt Türk gibi Türkiye'nin önde gelen büyük bankaları aracılığıyla emir iletebilecekler. Ayrıca A1 Capital, Ahlatçı Yatırım, Gedik Yatırım, Oyak Yatırım, Vakıf Yatırım, QNB Finansbank gibi birçok aracı kurum da talep toplama sürecinde aktif rol oynayacak.