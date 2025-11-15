Pasifik Holding halka arz sonuçları açıklandı mı? PAHOL kişi başı kaç lot verdi? soruları araştırılıyor. Yatırımcılar halka arzın ardından Pasifik Holding’in kaç lot dağıttığını öğrenmeye çalışıyor.

PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Borsa yatırımcılarının heyecanla takip ettiği Pasifik Holding halka arzında, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. 12-13-14 Kasım tarihlerinde gerçekleşen talep toplama aşamasına yatırımcılardan yoğun ilgi gösterildiği belirtilirken, halka arzın kesin tahsisat sonuçları ve yatırımcılara kaç lot dağıtılacağı henüz resmi olarak duyurulmadı. Şirket ve aracı kurumların, gelen talepleri değerlendirerek tahsisat dağıtımını gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu tür büyük halka arzlarda sonuçların, talep toplama bitimini takip eden birkaç iş günü içinde kamuoyuna açıklanması piyasa beklentisi dahilindedir. Bu nedenle, Pasifik Holding hisselerinin (PAHOL) Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması öncesinde, yatırımcılar önümüzdeki günlerde yapılacak resmi duyuruyu dikkatle takip etmelidir.

PAHOL KİŞİ BAŞI KAÇ LOT VERDİ?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *

150 Bin katılım 10666 Lot (15999 TL).

250 Bin katılım 6400 Lot (9600 TL).

350 Bin katılım 4571 Lot (6856 TL).

500 Bin katılım 3200 Lot (4800 TL).

700 Bin katılım 2285 Lot (3427 TL).

1 Milyon katılım ~ 1454 Lot (2181 TL).

6 Milyon katılım ~ 1000 Lot (1500 TL).

2 Milyon katılım ~ 727 Lot (1090 TL).