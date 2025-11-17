Pasifik Holding halka arzının büyüklüğü belli oldu

Pasifik Holding, halka arzında geçtiğimiz hafta yapılan talep toplama süreci tamamlandı. Halka arzın büyüklüğü 6 milyar TL olarak açıklandı.

Halka arzın konsorsiyum liderlerinden Halk Yatırım'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

"Pasifik Holding Anonim Şirketi’nin (“Pasifik Holding”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 12-13-14 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 1,50 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 4.000.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 6.000.000.000 TL olmuştur.

Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,34 katı, Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 13,35 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ise nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,50 katı oranında talep gelmiştir."