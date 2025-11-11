Pasifik Holding işlem kodu ne? Pasifik Holding hangi pazar? soruları araştırılıyor. Borsa yatırımcısı 3 gün süreyle talep toplayacak olan dev şirketin halka arzına katılmanın yollarını arıyor.

PASİFİK HOLDİNG İŞLEM KODU NE?

Pasifik Holding A.Ş.’in halka arz sürecinde merak edilen başlıklardan biri de işlem kodu oldu. halkarz.com’daki bilgiye göre şirketin BIST işlem kodu PAHOL oldu.

Yatırımcılar açısından kritik olan husus, halka arz sonrasında payların hangi kodla, hangi pazarda ve ne zaman işlem görmeye başlayacağının netleşmesi. Aracı kurumların ve borsa yetkililerinin açıklamaları, pay alım‑satım ekranlarında kodun aktifleşmesiyle birlikte bu soruya kesinlik kazandıracak. Halka arz izahnamesinde şirketin paylarının “Yıldız Pazar” üzerinde işlem göreceği bilgisi yer aldı.

PASİFİK HOLDİNG HANGİ PAZAR?

Pasifik Holding (PAHOL) halka arzının tamamlanmasının ardından en çok merak edilen konulardan biri, şirketin Borsa İstanbul’da (BIST) hangi pazarda işlem göreceği oldu. Borsa İstanbul yönetmeliği ve halka arz büyüklüğüne ilişkin kriterler uyarınca yapılan değerlendirmeler sonucunda, Pasifik Holding hisselerinin BIST Yıldız Pazarı'nda işlem görmesine karar verildi.

Yıldız Pazar, Borsa İstanbul'daki en prestijli ve en yüksek işlem hacmine sahip şirketlerin bulunduğu pazardır. Bu pazarda işlem görebilmek için şirketlerin büyük bir piyasa değerine sahip olması, yüksek halka açıklık oranını sağlaması ve mali şeffaflık konusunda üst düzey standartları karşılaması gerekmektedir. Pasifik Holding’in halka arz büyüklüğü ve şirketin güçlü kurumsal yapısı, bu pazarın gerekliliklerini fazlasıyla karşıladığını gösteriyor.