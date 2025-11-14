Pasifik Holding ne zaman işlem görecek? PAHOL halka arz sonuçları açıklandı mı? soruları araştırılıyor. Halka arza katılan yatırımcılar işlem tarihi ve sonuçların açıklanacağı günü öğrenmeye çalışıyor.

PASİFİK HOLDİNG NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Türkiye'nin dikkat çeken holdinglerinden Pasifik Holding A.Ş.'nin (PAHOL) büyük ilgi gören halka arz süreci 14 Kasım Cuma günü mesai saati bitimiyle tamamlanacak. 12, 13 ve 14 Kasım 2025 tarihlerinde, 1,50 TL sabit fiyatla gerçekleştirilen talep toplama işlemleri, bugünün (14 Kasım Cuma) mesai bitimi itibarıyla sona erecek. Yatırımcılar ve piyasa çevreleri şimdi, hisselerin Borsa İstanbul'da ne zaman işlem görmeye başlayacağını merakla bekliyor.

Halka arz takviminde, talep toplama bitimini takiben öncelikle dağıtım sonuçlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulması bekleniyor. Dağıtım sonuçları genellikle talep toplama bitiminden sonraki bir veya iki iş günü içinde açıklanmaktadır. Bu sürecin ardından, Borsa İstanbul (BIST) yönetimi tarafından hisselerin işlem görmeye başlayacağı ilk gün belirlenir ve bu tarih yine KAP aracılığıyla resmi olarak ilan edilir.

Sektördeki genel işleyiş ve takvim dikkate alındığında, PAHOL kodlu Pasifik Holding hisselerinin, dağıtım sonuçlarının açıklanmasını takip eden haftanın başlarında, yani büyük olasılıkla 17 Kasım Pazartesi veya 18 Kasım Salı günlerinden birinde Yıldız Pazar'da gong çalması öngörülüyor. Yatırımcıların kesin işlem tarihini öğrenmek için KAP ve konsorsiyum liderlerinin resmi duyurularını takip etmeleri gerekmektedir.

PAHOL HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hayır. PAHOL halka arz sonuçları 14 Kasım mesai saati bitiminden sonra açıklanacak. Halka arz sonuçlarına ilişkin net tarih verilmedi. Fakat nadiren de olsa Borsa İstanbul’da halka arz sonuçları talep toplamanın hemen ardından saatler içerisinde açıklanabiliyor. Bir sonraki takip eden iş gününe de kaldığı biliniyor.