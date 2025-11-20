Pasifik Holding ne zaman işlem görecek? PHAOL işlem tarihi belli oldu mu? soruları araştırılıyor. Yatırımcılar halka arz sürecine katıldıkları şirketin işlem tarihini öğrenmeye çalışıyor. Özellikle elindeki lotları hızlıca satmayı planlayanlar süreci takip ediyor.

PASİFİK HOLDİNG NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği halka arz süreçlerinden biri daha tamamlandı ve Pasifik Holding (PAHOL) için Borsa İstanbul macerası başlıyor. 12-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşen talep toplama sürecini başarıyla geride bırakan şirketin payları, 21 Kasım 2025 Cuma günü itibarıyla borsada işlem görmeye başlayacak.

Borsa İstanbul tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Pasifik Holding hisseleri "PAHOL" koduyla Yıldız Pazar’da yatırımcıların alım satımına açılacak. Halka arz fiyatı olan 1,50 TL baz fiyatla tahtası açılacak olan hissede, işlem marjı sınırları dahilinde fiyat oluşumu gerçekleşecek. Sürekli işlem yöntemiyle işlem görecek olan holding payları için maksimum emir değeri ise 1.000.000 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar, halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından hesaplarına geçen lotlarla Cuma sabahı borsa açılışıyla birlikte işlem yapabilecekler.

PHAOL İŞLEM TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Pasifik Holding (PAHOL) hisselerinin işlem tarihi kesinleşti. Borsa İstanbul A.Ş.’nin resmi açıklamasına göre, şirketin payları 21 Kasım 2025 Cuma gününden itibaren Yıldız Pazar’da PAHOL kodu ile işleme başlayacak.

Halka arza konu edilen 4 milyar lira nominal değerli pay ile halka açıklık oranının yüzde 20 olduğu, toplam halka arz büyüklüğünün ise 6 milyar lira olarak gerçekleştiği belirtildi.

Yatırımcılar için maksimum emir limiti de işlem başlangıcında 1 milyon TL olarak belirlendi.