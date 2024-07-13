Pay piyasasında yabancılar yılın ilk yarısında 1,8 milyar dolar net satış yaptı

Borsa İstanbul, Mayıs ayına ilişkin yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı.

Buna göre, yabancılar geçen ay 20 milyar 554 milyon 959 bin 268 dolar tutarında alım yaparken, 21 milyar 578 milyon 122 bin 281 dolar tutarında satım gerçekleştirdi. Böylece, yabancıların net satım işlemleri 1 milyar 23 milyon 163 bin 13 dolar oldu.

Yabancıların toplam işlem hacmi 42 milyar 133 milyon 81 bin 549 dolar ile yılın en düşük seviyesinde kaldı.

Yabancılar aynı ayda 106 milyon 863 bin 406 dolar tutarında yapılandırılmış ürün ve fon alırken, 71 milyon 824 bin 232 dolar satım yaptılar.

Yılın ilk yarısı

Haziran ayında da yabancıların satış tarafında olmasıyla yılın ilk yarısında net satış 1 milyar 800 milyon 953 bin 95 dolara ulaştı.

Yabancılar ilk yarıda 166 milyar 988 milyon 748 bin 417 dolar alım, 168 milyar 789 milyon 701 bin 512 dolar satım gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi ise 335 milyar 778 milyon 449 bin 929 dolara ulaştı.