PhillipCapital Borsa İstanbul'da online hisse işlemlerinde komisyonu sıfırladı

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş., Borsa İstanbul'da online hisse senedi işlemlerinde aracı kurum komisyonunu sıfırladığını açıkladı.

Uygulama; Phillip MobilG+, Web Şube, Matriks, Foreks, Idealdata, TradingView ve Fintables platformları üzerinden iletilen Borsa İstanbul hisse senedi emirlerini kapsıyor.

PhillipCapital Türkiye Genel Müdürü Kerem Korur, uygulamaya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Sermaye piyasaları, teknolojinin ve dijitalleşmenin etkisiyle önemli bir dönüşümden geçiyor. Yatırımcıların beklentileri de bu doğrultuda değişiyor. Biz de PhillipCapital olarak yatırımcılarımızın daha hızlı, daha erişilebilir ve daha düşük maliyetle işlem yapabilmesini önceliklendiriyoruz. Komisyon maliyetlerinin kaldırılması, yatırım kararlarının daha özgür ve daha verimli alınmasına katkı sağlayacaktır.

Attığımız bu adım yalnızca bir fiyatlama değişikliği değildir. Hedefimiz, yatırım süreçlerini daha anlaşılır, daha erişilebilir ve daha şeffaf hale getirerek uzun vadeli tasarruf kültürünün gelişimine katkıda bulunmaktır. Dijital teknolojilerin sunduğu imkânları kullanarak yatırım deneyimini sürekli geliştirmeye devam edeceğiz. Borsa İstanbul’da online hisse senedi işlemlerinde aracı kurum komisyonumuzu sıfırlamamızı da bu vizyonun önemli bir parçası olarak değerlendiriyoruz.”

Şirketten yapılan açıklamada, uygulama kapsamında yalnızca PhillipCapital tarafından tahsil edilen aracı kurum komisyonunun kaldırıldığı vurgulandı. Borsa İstanbul, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve ilgili mevzuat kapsamında tahsil edilen diğer yasal ücret ve kesintilerin uygulanmaya devam edeceği bildirildi.