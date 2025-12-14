Piyasa değeri en düşük 20 şirket belli oldu! Bir dönem İzmir’in en gözdesiydi

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en düşük olan paylar, yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Özellikle küçük ölçekli şirketler, düşük piyasa değerleri nedeniyle zaman zaman yüksek volatiliteye sahne olabiliyor. Bu hisseler, sınırlı işlem hacimleri ve fiyat dalgalanmalarıyla dikkat çekerken, yatırımcılar açısından hem fırsat hem de risk barındırıyor.

BORSANIN PİYASA DEĞERİ EN DÜŞÜK 20 ŞİRKETİ

Piyasa değeri sıralamasında alt basamaklarda yer alan şirketler, genel endeks hareketlerinden bağımsız fiyatlamalar sergileyebiliyor. İşte Borsa İstanbul’da piyasa değeri en düşük şirketlerin güncel sıralaması ve öne çıkan detaylar…