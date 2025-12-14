  1. Ekonomim
Piyasa değeri en düşük 20 şirket belli oldu! Bir dönem İzmir’in en gözdesiydi

Günümüzde zorlu ekonomik şartlara dirense de piyasa değeri gittikçe düşen 20 şirket belli oldu.

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en düşük olan paylar, yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Özellikle küçük ölçekli şirketler, düşük piyasa değerleri nedeniyle zaman zaman yüksek volatiliteye sahne olabiliyor. Bu hisseler, sınırlı işlem hacimleri ve fiyat dalgalanmalarıyla dikkat çekerken, yatırımcılar açısından hem fırsat hem de risk barındırıyor.

BORSANIN PİYASA DEĞERİ EN DÜŞÜK 20 ŞİRKETİ

Piyasa değeri sıralamasında alt basamaklarda yer alan şirketler, genel endeks hareketlerinden bağımsız fiyatlamalar sergileyebiliyor. İşte Borsa İstanbul’da piyasa değeri en düşük şirketlerin güncel sıralaması ve öne çıkan detaylar…

Şirket Ünvanı (Hisse kodu) Piyasa Değeri (TL)
Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO) 257.800.000
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUKYO) 288.000.000
Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT) 292.662.000
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS) 342.600.000
Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO) 346.920.000
Umpaş Holding A.Ş. (UMPAS) 390.600.000
İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (IDGYO) 450.000.000
Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi
Ticaret A.Ş. (CASA)		 500.290.000
Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ETYAT) 504.400.000
Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH) 590.400.000
Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG) 595.140.000
Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. (ERSU) 639.360.000
Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATAGY) 657.400.000
Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GRNYO) 673.125.100
Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve
Sanayi A.Ş. (SAMAT)		 703.624.000
San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi
ve Ticaret A.Ş. (SANEL)		 711.958.000
Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. (AKYHO) 712.305.300
Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve
Ticaret A.Ş. (BRKSN)		 718.848.000
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. (AVTUR) 721.350.000
Mazhar Zorlu Holding A.Ş. (MZHLD) 729.516.500
 