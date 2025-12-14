Piyasa değeri en düşük 20 şirket belli oldu! Bir dönem İzmir’in en gözdesiydi
Günümüzde zorlu ekonomik şartlara dirense de piyasa değeri gittikçe düşen 20 şirket belli oldu.
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en düşük olan paylar, yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Özellikle küçük ölçekli şirketler, düşük piyasa değerleri nedeniyle zaman zaman yüksek volatiliteye sahne olabiliyor. Bu hisseler, sınırlı işlem hacimleri ve fiyat dalgalanmalarıyla dikkat çekerken, yatırımcılar açısından hem fırsat hem de risk barındırıyor.
BORSANIN PİYASA DEĞERİ EN DÜŞÜK 20 ŞİRKETİ
Piyasa değeri sıralamasında alt basamaklarda yer alan şirketler, genel endeks hareketlerinden bağımsız fiyatlamalar sergileyebiliyor. İşte Borsa İstanbul’da piyasa değeri en düşük şirketlerin güncel sıralaması ve öne çıkan detaylar…
|Şirket Ünvanı (Hisse kodu)
|Piyasa Değeri (TL)
|Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO)
|257.800.000
|Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUKYO)
|288.000.000
|Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT)
|292.662.000
|Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS)
|342.600.000
|Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO)
|346.920.000
|Umpaş Holding A.Ş. (UMPAS)
|390.600.000
|İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (IDGYO)
|450.000.000
|Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi
Ticaret A.Ş. (CASA)
|500.290.000
|Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ETYAT)
|504.400.000
|Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH)
|590.400.000
|Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG)
|595.140.000
|Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. (ERSU)
|639.360.000
|Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATAGY)
|657.400.000
|Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GRNYO)
|673.125.100
|Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve
Sanayi A.Ş. (SAMAT)
|703.624.000
|San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi
ve Ticaret A.Ş. (SANEL)
|711.958.000
|Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. (AKYHO)
|712.305.300
|Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve
Ticaret A.Ş. (BRKSN)
|718.848.000
|Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. (AVTUR)
|721.350.000
|Mazhar Zorlu Holding A.Ş. (MZHLD)
|729.516.500