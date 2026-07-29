Piyasalar alarm veriyor: Dr. Nuri Sevgen’den küresel volatilite ve Borsa İstanbul analizi

Dünya piyasalarındaki satış dalgasını değerlendiren Dr. Sevgen, Güney Kore’nin Kospi endeksindeki düşüşün 2008 krizinden çok daha hızlı gerçekleştiğine vurgu yaptı. 2008 krizinde bir yıla yayılan kaybın, bu kez sadece 40 günde %41'e ulaştığını belirten Dr. Sevgen, bu durumun temel sebebinin kontrolsüz ve yüksek kaldıraçlı işlemler olduğunu ifade etti. Güney Kore’de özellikle genç yatırımcıların bu işlemlere yoğun ilgi gösterdiğini ve yaklaşık 1,2 milyon hesabın teminat tamamlama çağrısı (margin call) ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Dr. Sevgen, Kore bürokrasisinin düzenleme yapmakta geç kalmasının krizi daha da derinleştirebileceği uyarısında bulundu.

Yapay zeka değil, ‘kaldıraç’ balonu

Teknoloji devlerinin borç yükü ve yapay zeka yatırımlarına dair endişeleri de dile getiren Dr. Sevgen, Nvidia, Meta ve Amazon gibi devlerin toplam 1,6 trilyon dolarlık yatırımının büyük bir kısmının borçla finanse edildiğine dikkat çekti. Bu durumun şirketlerin CDS primlerini yükselttiğini belirten Dr. Sevgen, ‘Yapay zeka balonu patlar mı?’ sorusuna, asıl tehlikenin teknolojinin kendisi değil, bu hisseler üzerine yapılan aşırı kaldıraçlı işlemler olduğunu söyleyerek yanıt verdi. Kontrolsüz kaldıracın piyasaların en büyük sorunu olduğunu ifade eden Dr. Sevgen, önümüzdeki 1-1,5 yıl içinde ciddi bir küresel kırılma yaşanabileceği yönündeki akademik görüşlerin arttığını belirtti.

Borsa İstanbul’da 13.800 seviyesine dikkat!

Yurt içi piyasalara dair teknik analizlerini paylaşan Dr. Sevgen, BIST 100 endeksinde 13.800 puanın kritik bir eşik olduğunu vurguladı. Endeksin bu seviyenin altında kalmasının talebin değil, arzın daha yüksek olduğu bir piyasa şartına işaret ettiğini belirten Dr. Sevgen, 13.800’ün üzerine çıkılamadığı sürece aşağı yönlü eğilimin devam edebileceğini ifade etti. Bu durumda endeksin 13.500 ve hatta 13.100 seviyelerine kadar çekilme potansiyeli taşıdığını söyleyen Dr. Sevgen, yatırımcıların yükseliş tepkilerinde temkinli olmalarını önerdi.

Halka arzlar ve likidite sorunu

Yeni halka arzların piyasaya etkisine de değinen Dr. Sevgen, şirketlerin şeffaflaşması ve finansman bulması açısından halka arzları desteklediğini ancak mevcut konjonktürde likidite sıkıntısı yaşandığını belirtti. Yabancı yatırımcı ilgisinin yetersiz olduğu ve faizlerin yüksek seyrettiği bu dönemde, peş peşe gelen halka arzların piyasadaki nakdi kuruttuğunu ifade etti. Ayrıca, kredi maliyetlerinin %80-90 seviyelerine kadar çıkmasının yatırımcıyı her yükselişte satış yapmaya ittiğini ve bunun da kalıcı bir yükselişi engellediğini sözlerine ekledi.