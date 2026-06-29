Piyasalarda halka arz hareketliliği: 5 şirket bu hafta talep toplayacak

Borsa İstanbul'da bu hafta yatırımcıları yoğun bir halka arz takvimi bekliyor. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren 5 şirket, sermayelerini tabana yaymak ve büyüme hedeflerini finanse etmek amacıyla peş peşe talep toplamaya başlayacak.

Yatırımcıların yakından takip ettiği halka arz takviminde şirketler ve talep toplama tarihleri şu şekilde sıralanıyor:

Orzaks İlaç: 29 - 30 Haziran

Soho Giyim: 30 Haziran - 1 Temmuz

Golda Gıda: 1 - 2 Temmuz

Ekim Turizm: 1 - 3 Temmuz

İsvea Seramik: 1 - 3 Temmuz

Haftanın ilk talep toplama süreci Orzaks İlaç ile başlarken, temmuz ayının ilk günleriyle birlikte Golda Gıda, Ekim Turizm ve İsvea Seramik'in de sürece dahil olmasıyla piyasadaki hareketliliğin zirveye ulaşması bekleniyor.

Analistler, bu haftaki halka arzlarda sektörel çeşitliliğin yüksek olduğunu belirterek yatırımcılara önemli hatırlatmalarda bulundu. Uzmanlar, yatırım kararı vermeden önce şirketlerin izahnamelerinin, fon kullanım raporlarının ve dağıtım yöntemlerinin mutlaka incelenmesi gerektiğini vurguluyor.