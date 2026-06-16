Piyasalarda mutabakat rallisi: Borsa İstanbul gün ortasında 14.500 eşiğini aşmayı başardı

Küresel piyasalarda esen olumlu rüzgarları arkasına alan Borsa İstanbul, haftanın ikinci seansında da yukarı yönlü hareket alanını koruyor. Dünkü işlemleri %3,64 değer kazancıyla 14.446,42 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, yeni güne %0,25 artışla 14.482,86 puandan adım attı. Saat 13.15 periyoduna girilirken alımların hız kazanmasıyla seans içi en yüksek seviye olan 14.540,78 puanı test eden endeks, bu dakikalarda 14.533,97 seviyesinde dengelenerek dünkü kapanışa oranla %0,61'lik bir prim yakaladı.

Jeopolitik dengeler risk iştahını canlandırıyor

Yurt içi piyasalardaki bu canlılığın merkezinde, ABD ile İran arasında bir süredir devam eden müzakerelerin resmi bir mutabakat zaptıyla sonuçlanması yer alıyor. Küresel ölçekte bir rahatlama dalgası yaratan bu diplomatik imza, borsa seanslarında risk iştahını doğrudan besliyor. Ancak anlaşmanın teknik ayrıntılarına dair gri alanların kalmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki ticari taşımacılığın tam güvenli hale gelmesinin zaman alacağına yönelik beklentiler, yükseliş trendinde yatırımcıların bir miktar temkinli hareket etmesine yol açıyor.

Sektörel dağılıma bakıldığında, lokomotif konumundaki bankacılık endeksi %0,51'lik yükselişle 18.250,47 puana ulaşarak endeksi yukarı taşıyan ana motor oldu. Gıda sektörü %0,63 kazançla alıcılı tarafta yer alırken, bilişim endeksi %0,59'luk geri çekilmeyle gün ortasında negatif ayrışan kulvarların başında yer aldı.

Dev hisselerde yoğun hacim trafiği

Piyasadaki bu hacimli yükselişe, Borsa İstanbul'un derinliği en yüksek lider şirketleri öncülük ediyor. Küresel ulaşım rotalarının normalleşeceği beklentisiyle alıcıların ilk tercihi olan Türk Hava Yolları payları, gün ortasında endeksin genel seyrine paralel şekilde güçlü işlem hacmiyle zirve ortakları arasında yer alıyor. Sanayi grubundaki hareketliliğin öncüsü olarak dikkat çeken Sasa Polyester ise hem kademelerdeki likidite yoğunluğu hem de dikey fiyat hareketleriyle işlem trafiğinde üst sıralara yerleşti. Kimya devi Petkim de endeksteki 14.500 puanlık aşılma periyodunda kurumsal fonların giriş yaptığı ana tahtalardan biri olarak en çok işlem gören ilk üç şirket arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Teknik seviyeler ve kısa vadeli strateji

BIST 100 endeksinde yükseliş ivmesinin kalıcı olabilmesi için 14.500 puan psikolojik eşiğinin üzerinde saatlik ve günlük kapanışların gerçekleşmesi önem taşıyor. Bu seviyenin üzerinde tutunma sağlanması durumunda grafiklerde teknik açıdan 14.600 ve 14.700 puan bölgeleri kısa vadeli güçlü direnç hatları olarak izlenecek.

Olası kar satışlarının veya küresel diplomasi trafiğinden gelebilecek kırılgan haber akışlarının devreye girmesi durumunda ise alt tarafta 14.300 ve 14.200 puan seviyeleri endeksi dengeleyecek ana destek noktaları olarak güncelliğini koruyor. Günün geri kalanında yurt dışında açıklanacak olan inşaat izinleri ve güven endeksi verileri, küresel risk iştahı üzerinden kapanış seansının yönünü tayin edecek.