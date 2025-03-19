Piyasalarda sert dalgalanma: Yabancı analistler değerlendirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında verilen gözaltı kararı, Borsa İstanbul’da sert kayıplara yol açtı. Siyasi gerilimin yükselmesiyle birlikte piyasalarda yüksek volatilite gözlemlenirken, özellikle bankacılık hisselerinde ciddi satış dalgaları yaşandı.

Borsa İstanbul'un gösterge endeksi BIST 100, güne %6,87 düşüşle 10.060,48 puandan başladı. Açılışın hemen ardından satış baskısı artarken, endeksteki kaybın %5’i aşması nedeniyle devre kesici mekanizması devreye girdi. Gün içinde toparlanma girişimleri görülse de, yatırımcıların tedirginliği devam etti ve BIST 100 günü %9’a yakın bir değer kaybıyla 9.860 puandan tamamladı.

BIST 100'deki sert düşüş, yabancı yatırımcılar ve uluslararası finans kuruluşları tarafından da yakından takip edildi. Analistler, Türkiye'deki siyasi belirsizliğin piyasalara olan etkisine dair dikkat çeken yorumlar yaptı.

Piyasadaki çalkantıyı değerlendiren Commerzbank’ın EM & FX analisti Tatha Ghose, Türkiye'deki siyasi soruşturmalar ve tutuklamaların piyasa üzerinde ciddi bir baskı yarattığını belirtti. Ghose, “Dolar/TL’nin 40 seviyesine ulaşması Merkez Bankası açısından enflasyonu tetikleyici bir gelişme olur” diyerek kurdaki yükselişin ekonomi yönetimini zorlayacağını ifade etti.

ING EMEA FX ve Sabit Gelir Stratejisti Frantisek Taborsky ise TL'nin gelişmekte olan piyasalar içinde en ağır pozisyonlu carry-trade olduğunu vurguladı. Taborsky, “Ani bir hareket, daha fazla çıkışa neden olabilir ancak yerel bankaların sınırlı da olsa döviz desteği sağladığını görüyoruz” dedi.

Teneo Londra’nın Eş Başkanı ve Araştırma Direktörü Wolfango Piccoli, Türkiye’deki siyasi atmosferin giderek Rusya’dakine benzeyen bir yapıya evrilip evrilmediğinin tartışılacağını belirtti. Piccoli, “Bu süreç, yalnızca siyasi muhalefeti değil, geleneksel olarak ekonomide kritik bir rol oynayan iş dünyasını da hedef alıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Londra Capital Economics Baş Gelişen Piyasalar Ekonomisti William Jackson, TL’deki değer kaybının Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesini zorlaştıracağını belirtti. Jackson, “Bu gelişme, yatırımcı güvenini olumsuz etkileyecek ve hükümetin makro reform gündemine dair ciddi soru işaretleri doğuracaktır” dedi. Nisan ayında planlanan 250 baz puanlık faiz indiriminin rafa kalkabileceğini belirten ekonomist, enflasyonda yeni bir yükseliş dalgasının yaşanabileceğine dikkat çekti.

Monex Europe Londra Marco Araştırma Başkanı Nick Rees, son dönemde Türkiye’nin daha fazla ekonomik ve politik istikrara yöneldiğini ancak muhalif siyasi figürlerin tutuklanmasının bu eğilimle çeliştiğini vurguladı. Rees, “Piyasalar, Türkiye'nin siyasi risk primlerini yeniden fiyatlamaya başladı ve bu sabah yaşanan sert TL satış dalgası da bunun bir göstergesi” dedi.

State Street EMEA Makro Strateji Başkanı Timothy Graf, yabancı yatırımcıların son dönemde Türkiye’ye yönelik pozisyonlarını yeniden oluşturmaya başladığını ancak yaşanan son gelişmelerin bu süreci tersine çevirebileceğini ifade etti. Graf, “Yatırımcılar birkaç yıl boyunca Türkiye’de siyasi ve para politikası bağımsızlığının güçlendiğine inanıyordu ancak şu anda bu algının ciddi şekilde sorgulanması söz konusu” yorumunda bulundu.

Rabobank Londra FX Stratejisi Başkanı Jane Foley, Türkiye'deki gelişmelerin G10 para birimleri ve genel risk iştahı üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Foley, “Avrupa piyasaları da bu olayları yakından izliyor. Türkiye, Avrupa’ya yakınlığı ve büyük ordusuyla stratejik bir konuma sahip. ABD'nin NATO'dan uzaklaşması gibi gelişmeler, Türkiye’ye olan ilgiyi artırabilir” dedi.

"TL ve tahvil piyasasında baskı artıyor"

TL’de yaşanan değer kaybı ve siyasi gelişmeler, Türkiye’nin tahvil piyasasında da baskı oluşturdu.

ING EMEA FX ve Sabit Gelir Stratejisti Frantisek Taborsky, İmamoğlu hakkındaki gözaltı kararının ardından Türk tahvillerinde satış baskısının arttığını belirtti. Yatırımcıların Türkiye riskini yeniden fiyatladığını vurgulayan Taborsky, carry-trade pozisyonlarının çözülmeye başlamasının TL üzerindeki baskıyı artırabileceğini söyledi.