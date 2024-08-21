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Piyasaların kilidini mumlar açar

Yatırım uzmanı Tunç Safa Altunsaray; yatırımcıların stratejilerinde mum formasyonlarını daha fazla kullanmaları gerektiğine dikkat çekiyor.

Haber Merkezi
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Piyasaların kilidini mumlar açar
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Piyasalardaki hareketlerin ne yönlü olacağını mumlara bakarak önceden tahmin edebilmenin mümkün olduğunu savunan Altunsaray: “Ralli başlamadan önce veya ralli sonlanırken mum formasyonları bize çok fazla bilgi verir ama yatırımcılar bu bilgileri kullanmayı unuturlar.”

Altunsaray: “Yıllardır piyasada kullanılan mum grafikleri ve formasyonları, dünyada tanınmış birçok trader’ın stratejisinin en kilit noktası olmuştur. Artık piyasanın her alanında mumlar ile karşılaşıyoruz. Bu nedenle bizim de bu kilit noktaları stratejimize yerleştirmemiz, yerleştirmesek bile alternatif olarak bilmemiz gerekiyor.”

Tunç Safa Altunsaray, güçlü stratejiler için hangi mum formasyonlarının kullanılması gerektiğini, mum formasyonlarının grafik formasyonları ile nasıl birleştirilebileceğini Borfin’de yer alan eğitiminde tüm yatırımcılara ücretsiz aktarıyor.

İlgili eğitimin bağlantı adresi:

https://borfin.com/tr/courses/2474/mum-formasyonlari-bize-ne-anlatiyor

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