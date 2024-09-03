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Piyasayı akıllı robotlar kontrol ediyor!

Algoritmik trading, finansal piyasalarda hızlı ve doğru kararlar almanın en etkili yollarından biri. Ancak, sıradan bir algoritmadan daha fazlasına ihtiyaç duyulabilir. İşte bu noktada, daha zeki ve kendi içinde karar verebilen robotlar devreye giriyor.

Haber Merkezi
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Piyasayı akıllı robotlar kontrol ediyor!
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Algoritmik trading dünyasında, sadece hazır formüllerle yetinmek yerine, daha zeki robotlar kurgulayarak trading stratejilerinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Yatırımcılara yönelik olarak hazırlanan Borfin'deki Algoritmik Trading eğitiminde, Progressive Algoritmik Trading Sistemi adı verilen ve alım satım sinyallerini kendi içinde değerlendiren, daha gelişmiş robotların nasıl oluşturulabileceği adım adım anlatılıyor. Eğitim herkesin ulaşımına açık bir şekilde Borfin internet sitesinde yayınlanıyor.

Kademeli trading yöntemi

Eğitim, kademeli algoritmik trading yöntemiyle sistemlerinizi parçalara bölerek kalibre etmenin inceliklerini de kapsıyor. Bu sayede, trading sistemlerinin daha esnek ve dayanıklı hale nasıl getirilebileceği anlatılıyor.

Algoritmik trading dünyasında rekabet avantajı elde etmek ve zeki robotlarla trading stratejilerinizi bir üst seviyeye taşımak için bu eğitimi inceleyebilirsiniz. Adım adım ilerleyerek, kendi içinde karar verebilen ve geleceğe yönelik güçlü sistemler oluşturmayı öğrenebileceğiniz bir eğitim.

İlgili eğitimin bağlantı adresi: https://borfin.com/tr/courses/2438/algoritmik-trading-akilli-robotlar

 

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