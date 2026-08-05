Quick Sigorta 6 endekse birden dahil oluyor
Quick Sigorta payları, 6 Ağustos'ta Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasıyla birlikte BIST Tüm, BIST Yıldız ve BIST Halka Arz'ın da aralarında bulunduğu 6 endekse dahil edilecek.
Borsa İstanbul, Quick Sigorta A.Ş. (QUICK) paylarının 6 Ağustos 2026 tarihinden itibaren işlem görmeye başlamasıyla birlikte altı farklı Borsa İstanbul endeksine dahil edileceğini duyurdu.
Şirket payları, BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Mali ve BIST Sigorta endekslerinin kapsamına alınacak.
Endeks hesaplamasında kullanılacak veriler açıklandı
Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı açıklamaya göre, endeks hesaplamalarında Quick Sigorta'nın 481 milyon 612 bin 950 adet payı ile yüzde 10 fiili dolaşımdaki pay oranı esas alınacak.