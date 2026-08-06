Quick Sigorta Borsa'da işleme açıldı: İlk işlem gününe nasıl başladı?

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Quick Sigorta payları, halka arzın ardından bugün Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "QUICK" işlem koduyla işlem görmeye başladı. Pay başına 76,60 TL'den halka arz edilen QUICK hissesi, açılışta halka arz fiyatı olan 76,60 TL seviyesinde yatay işlem gördü.

29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde talep toplayan Quick Sigorta'nın halka arzı, ortak satışı içermeyen ve tamamı sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirildi. Halka arzda 48 milyon 312 bin 950 TL nominal değerli pay satılırken, halka arz büyüklüğü 3 milyar 700 milyon 771 bin 970 TL oldu.

Halka arz kapsamında 582 bin 468 bireysel yatırımcıya 28 milyon 987 bin 770 TL nominal, 39 kurumsal yatırımcıya ise 19 milyon 325 bin 180 TL nominal pay dağıtıldı. Halka arz edilen yüzde 10,03'lük payların yüzde 60'ı bireysel, yüzde 40'ı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Quick Sigorta'nın Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması dolayısıyla gong töreni düzenlendi. Böylece sigorta sektöründe 12 yıl, hayat dışı sigorta sektöründe ise 19 yıl aradan sonra ilk halka arz gerçekleşmiş oldu.

Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, halka arzdan elde edilecek gelirin tamamının şirket sermayesine aktarılacağını belirterek, kaynağın sermaye yapısını güçlendirmek ve büyüme hedefleri doğrultusunda kullanılacağını söyledi.

Maher Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Levent Uluçeçen ise ortak satışı içermeyen halka arz sayesinde şirketin özsermayesinin güçlendiğini ifade etti.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar da halka arzın yalnızca şirket açısından değil, Türk sigortacılık sektörünün sermaye piyasalarıyla bütünleşmesi açısından da önemli bir adım olduğunu söyledi.

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy ise halka arzla birlikte yatırımcıların da şirketin bir parçası olduğunu belirterek, güçlü özsermaye, yaygın acente ağı ve teknoloji odaklı hizmet anlayışıyla büyümeye devam edeceklerini kaydetti.