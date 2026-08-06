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Quick Sigorta bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlıyor

Quick Sigorta payları, 6 Ağustos itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlıyor. Şirket hisseleri 76,60 TL baz fiyatla işlem görecek.

Haber Merkezi
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Quick Sigorta bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlıyor
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Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı duyuruya göre, Quick Sigorta A.Ş. (QUICK) payları bugünden itibaren QUICK.E işlem koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek. 

Şirket payları için baz fiyat 76,60 TL olarak belirlenirken, maksimum emir değeri ise 1 milyon TL olarak açıklandı.

Borsa İstanbul'un belirlediği işlem esasları kapsamında, hisseler 76,60 TL baz fiyat üzerinden ve 1 milyon TL maksimum emir değeri uygulamasıyla işlem görecek.

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