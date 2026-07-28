Quick Sigorta halka arz oluyor: Talep toplama tarihleri belli oldu
SPK onayını alan Quick Sigorta, 12 yıl aradan sonra Borsa İstanbul'da halka arz edilen ilk sigorta şirketi oluyor. Garanti BBVA Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda, 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde 76,60 TL sabit fiyatla talep toplanacak.
Quick Sigorta'nın halka arzında şirketin çıkarılmış sermayesi 433,3 milyon TL'den 481,6 milyon TL'ye çıkarılarak 48.312.950 adet B Grubu nama yazılı pay ihraç edilecek.
Paylar, 1 TL nominal değer üzerinden pay başına 76,60 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak.
Toplam payların yüzde 60'ı yurt içi bireysel, yüzde 40'ı yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.
SPK izahnameyi 23 Temmuz'da onaylamış olup izahname 24 Temmuz'da KAP'ta yayımlandı.
Halka arzda satışa Garanti Yatırım Menkul Kıymetler aracılık edecek.
Quick Sigorta fon kullanım planı
Quick Sigorta, halka arzdan elde edilecek fonun tamamını sigorta prim üretim kapasitesinin yükseltilmesi amacıyla özkaynak güçlendirilmesine yönelik kullanacak.