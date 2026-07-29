Quick Sigorta halka arzında talep toplama bugün başladı

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Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayının ardından Quick Sigorta'nın halka arzında talep toplama süreci bugün başladı.

Yatırımcılar, şirket payları için 29, 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde talepte bulunabilecek.

Halka arz, Garanti BBVA Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek.

Halka arz büyüklüğü 3,7 milyar TL

Halka arz kapsamında 1 TL nominal değerli paylar 76,60 TL sabit fiyatla satışa sunulacak.

Şirketin 433,3 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, sermaye artırımı yoluyla 481,6 milyon TL'ye yükselecek. Bu kapsamda 48,3 milyon adet yeni pay ihraç edilecek.

Halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 3,7 milyar TL, halka açıklık oranının ise yüzde 10,03 olması bekleniyor.

Halka arzda yurt içi hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar talepte bulunabilecek.

İşlem kodu "QUICK"

Quick Sigorta paylarının, 6 Ağustos'ta düzenlenecek gong töreninin ardından "QUICK" işlem koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması planlanıyor.

Şirket, böylece yaklaşık 12 yılın ardından Borsa İstanbul'da halka arz edilen ilk sigorta şirketi olurken, borsada işlem gören yedinci sigorta şirketi unvanını da alacak.

101,5 milyar TL aktif büyüklüğe sahip

Maher Holding bünyesinde faaliyet gösteren Quick Sigorta'nın 101,5 milyar TL aktif büyüklüğü ve 25,1 milyar TL özkaynağı bulunuyor.