Ray Sigorta’dan kâr dağıtımına ilişkin karar

Ray Sigorta, 2025 yılına ilişkin kar dağıtımı yapmama kararı aldı. Şirket, güçlü özkaynak yapısını korumayı hedefliyor.

Ray Sigorta A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin kararını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, özkaynakların güçlü tutulmaya devam edilmesi amacıyla 2025 yılına ilişkin karın dağıtılmamasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, alınan kararın sürdürülebilir büyüme ve karlılık hedefleri doğrultusunda değerlendirildiği ifade edildi.

