RBC'den S&P 500 için düzeltme uyarısı

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Lori Calvasina liderliğindeki RBC stratejistleri, S&P 500'ün son 10 yılın yarısında eylül ayını düşüşle tamamladığına dikkat çekti.

Endeks, 2022 sonundan bu yana yaklaşık yüzde 100 yükselerek ABD'deki ara seçimlere uzanan dört yıllık dönemler içinde en güçlü ikinci performansını sergiledi. Son dönemde yatay bir seyir izlese de S&P 500, rekor seviyesinin yüzde 2'den daha az altında bulunuyor.

RBC'ye göre kısa vadeli düzeltme riskini artıran unsurlar arasında teknoloji ve yapay zekâ politikalarına ilişkin gelişmeler öne çıkıyor.

ABD'deki ara seçim kampanyaları sırasında yapay zekâ yatırımlarına yönelik tepkilerin siyasi gündemde daha fazla yer bulmasının teknoloji hisselerindeki oynaklığı artırabileceği değerlendiriliyor.

İran savaşının sürmesi de küresel piyasalar açısından bir diğer risk unsuru olarak gösteriliyor.

Petrol ve enflasyon baskısı

WTI petrol fiyatının varil başına 90 doların üzerine çıkması, ABD'deki enflasyon endişelerini güçlendiren gelişmeler arasında yer alıyor.

Yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta faiz artırabileceği olasılığını değerlendirmesi de piyasalardaki risk algısını yükseltiyor. RBC'ye göre bu gelişmeler, tüketici güveninde son dönemde görülen iyileşmenin olumlu etkisini gölgeliyor.

RBC uzun vadede iyimserliğini koruyor

Kurumun stratejistleri, küresel finansal krizden bu yana ciddi bir resesyon veya faiz şokunun yaşanmadığı dönemlerde piyasalardaki geri çekilmelerin genel olarak yüzde 5-10 aralığında sınırlı kaldığını belirtti.

RBC, kısa vadeli düzeltme riskindeki artışa rağmen S&P 500'e ilişkin uzun vadeli olumlu görüşünü değiştirmedi. Kurum, endeks için 12 aylık 8.150 puan hedefini korudu. Söz konusu seviye, S&P 500'ün salı günkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 6 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.