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Rusya Borsası'nda Trump coşkusu

Moskova Borsası, ABD’deki başkanlık seçimlerinin etkisiyle güne yükselişle başladı.

Haber Merkezi
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Rusya Borsası'nda Trump coşkusu
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Moskova Borsası, ABD'deki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın, Demokrat aday Kamala Harris'e karşı yarışı önde götürmesiyle yükselişle açıldı.

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 2,65 değer kazanarak 2.685 puana çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 2,66 artışla 863 puana yükseldi.

Dolar/ruble paritesi ise 96 seviyesine kadar gerilemesinin ardından tekrar 98 seviyesinin üzerine çıktı.

Rusya’nın önde gelen şirketlerinden Sberbank'ın hisseleri yüzde 3, Gazprom'un yüzde 5,7, Rosneft'in yüzde 2,3 ve VTB'nin hisseleri de yüzde 2 yükseldi.

Analistler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek istediğini söyleyen Trump’ın ABD başkanı seçilme ihtimalinin güçlenmesinin Rus piyasalarında olumlu etki yarattığını belirtiyor.

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