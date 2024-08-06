Rusya’dan Anadolu Efes iştirakının hisse alımına engel
Rusya, Anadolu Efes'in AB InBev Efes adlı ortak girişimdeki hisseleri alma teklifini reddetti. Hisse satın alımının engellemesiyle, Anadolu Efes hisse senedinde devre kesici çalıştı.
Rus hükümetinin yabancı varlık satışları komisyonu, Anadolu Efes'in Belçikalı bira üreticisi Anheuser-Busch InBev ile Rusya'daki ortak girişimindeki AB Inbev'a ait hisseleri satın alma teklifini reddederken, Anadolu Efes hisseleri yüzde 5,2 ekside işlem görüyor.
RBC gazetesinde yer alan ve üç kaynağa dayandırılan haber, Reuters tarafından henüz doğrulanamadı.
AB InBev, AB InBev Efes adlı ortak girişimdeki hisselerini Nisan 2022'de Anadolu Efes'e satma konusunda anlaşmıştı.