Şa-Ra Enerji bugün borsada işlem görmeye başlıyor

Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SARAE), halka arz sürecini tamamlamasının ardından bugün Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da yatırımcılarla buluşacak.

Şirketin halka arz edilen 89 milyon TL nominal değerli payları, 70 TL baz fiyat, SARAE.E işlem kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak.

Paylarda uygulanacak azami emir değeri 1 milyon TL olarak belirlendi.

Şirket sermayesini temsil eden 444 milyon 500 bin TL nominal değerli payların tamamı da Borsa İstanbul kotuna alındı.

Halka arz 6,23 milyar TL büyüklüğe ulaştı

Tera Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen halka arzda talep toplama işlemleri 8-10 Temmuz tarihleri arasında yapıldı.

Sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında satışa sunulan 89 milyon TL nominal değerli payın tamamı satılırken, halka arzın büyüklüğü 6,23 milyar TL olarak gerçekleşti.

Halka arza 335,3 milyon TL nominal talep gelirken, ihraç büyüklüğünün yaklaşık 3,77 katı talep toplandı.

Halka arza 746 bin 200 başvuru yapılırken, toplam 729 bin 560 yatırımcıya pay dağıtıldı.