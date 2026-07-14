Şa-Ra Enerji halka arzı 3,77 kat talep gördü
Şa-Ra Enerji'nin 6,23 milyar TL büyüklüğündeki halka arzında satışa sunulan payların tamamı satılırken, halka arz 3,77 kat talep gördü.
Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin halka arzına ilişkin talep toplama sonuçları açıklandı.
Tera Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arzda, sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında satışa sunulan 89 milyon TL nominal değerli payların tamamı satıldı.Toplam 6,23 milyar TL büyüklüğündeki halka arza 335,3 milyon TL nominal talep gelirken, halka arz 3,77 kat talep gördü.
Halka arza toplam 746 bin 200 başvuru yapılırken, 729 bin 560 yatırımcıya pay dağıtıldı.
Yatırımcı grupları bazında yurt içi bireysel yatırımcılardan ayrılan payların 1,37 katı, yüksek talepte bulunan yatırımcılardan 12,90 katı, grup çalışanlarından 1,02 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 5,01 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılardan 2,74 katı talep geldi.
Dağıtım kapsamında payların yüzde 38'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u yüksek talepte bulunan yatırımcılara, yüzde 2'si grup çalışanlarına, yüzde 25'i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 25'i yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.