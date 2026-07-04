Şa-Ra Enerji halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu

Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin halka arzına ilişkin tasarruf sahiplerine satış duyurusu yayımlandı.

Buna göre şirket payları, 8-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında 3 iş günü boyunca yatırımcılara sunulacak. Halka arzda pay başına satış fiyatı 70 TL olarak belirlendi.

Halka arz büyüklüğü 6,23 milyar TL

Halka arz kapsamında şirketin çıkarılmış sermayesi 400 milyon TL'den 444,5 milyon TL'ye yükseltilecek.

Sermaye artırımı yoluyla 44,5 milyon TL nominal değerli pay ihraç edilecek.

Bunun yanı sıra mevcut ortaklardan Sadi Türk'e ait 35,6 milyon TL ve Hilkat Mor'a ait 8,9 milyon TL nominal değerli paylar da halka arz edilecek.

Böylece toplam 89 milyon adet C grubu pay yatırımcılara sunulurken, halka arzın büyüklüğü 6 milyar 230 milyon TL olacak.

Şirketin halka arzında satışa aracılık edecek yetkili kuruluş Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak.