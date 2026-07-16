Şa-Ra Enerji payları 8 endekse dahil edilecek

Borsa İstanbul A.Ş., Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SARAE) paylarının işlem görmeye başlamasıyla birlikte 8 endekse dahil edileceğini duyurdu.

SARAE payları 17 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Aynı tarihten itibaren şirket payları BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Sınai Ağırlık Sınırlamalı, BIST Metal Eşya Makina ve BIST Adana endeksleri kapsamına dahil edilecek.

Endeks hesaplamalarında şirketin 444 milyon 500 bin adet payı ve yüzde 20 fiili dolaşımdaki pay oranı esas alınacak.