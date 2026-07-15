Şa-Ra Enerji'nin borsa tarihi belli oldu

Borsa İstanbul, halka arz süreci tamamlanan Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. paylarının işlem görmeye başlayacağı tarihi açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre, şirket sermayesini temsil eden 444 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar kota alındı.

Halka arz edilen 89 milyon TL nominal değerli paylar, 17 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 70 TL baz fiyat ve "SARAE.E" işlem koduyla sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak.

Şirket payları için uygulanacak maksimum emir değeri ise 1 milyon TL olarak belirlendi.