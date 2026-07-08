Şa-Ra Enerji'nin halka arzında talep toplama bugün başlıyor

Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin halka arzına ilişkin tasarruf sahiplerine satış duyurusu yayımlandı.

Buna göre, şirket payları 8-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında 3 iş günü boyunca talep toplayacak.

Paylar yatırımcılara 70 TL sabit fiyatla sunulacak.

Halka arz kapsamında şirketin çıkarılmış sermayesi 400 milyon TL'den 444,5 milyon TL'ye yükseltilecek.

Sermaye artırımı yoluyla 44,5 milyon nominal değerli pay ihraç edilecek.

Bunun yanı sıra mevcut ortaklardan Sadi Türk'e ait 35,6 milyon nominal değerli pay ile Hilkat Mor'a ait 8,9 milyon nominal değerli pay da halka arz edilecek.

Böylece toplam 89 milyon nominal değerli C grubu pay yatırımcılara sunulacak.

Halka arzın büyüklüğü ise 6,23 milyar TL olarak hesaplandı.

Şirketin halka arzında satışa aracılık edecek yetkili kuruluş Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak.