Saat ve Saat halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 1 Temmuz 2026 tarihinde onaylanan tasarruf sahiplerine satış duyurusuna göre, halka arzda 1 TL nominal değerli payların satış fiyatı 56,00 TL olarak belirlendi.

Halka arz kapsamında, şirketin çıkarılmış sermayesinin 620 milyon 222 bin 18 TL'den 660 milyon 388 bin 991 TL'ye yükseltilmesi dolayısıyla 40 milyon 166 bin 973 TL nominal değerli yeni pay ihraç edilecek.

Bunun yanı sıra mevcut ortaklardan Ramazan Kaya ve Hamza Kaya'ya ait 11 milyon 506 bin 638'er adet pay ile Nurullah Dönmez'e ait 3 milyon 764 bin 706 adet pay satışa sunulacak. Böylece ek satış öncesinde toplam 66 milyon 944 bin 955 TL nominal değerli payın halka arz edilmesi planlanıyor.

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarını aşması halinde ortaklara ait toplam 13 milyon 388 bin 991 TL nominal değerli pay ek satış kapsamında halka arza dahil edilebilecek. Ek satışın tamamının gerçekleşmesi durumunda halka arz edilen pay miktarı 80 milyon 333 bin 946 adede ulaşacak.

Saat ve Saat halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilecek.