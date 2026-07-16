Saat ve Saat payları bugün borsada işleme açıldı

Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SSAAT) payları, bugün Borsa İstanbul'da yatırımcılarla buluşuyor.

Şirket payları "SSAAT.E" işlem koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Payların baz fiyatı 56 TL, maksimum emir değeri ise 1 milyon TL olarak belirlendi.

Halka arz büyüklüğü 3,75 milyar TL

Saat ve Saat'in halka arzında talep toplama işlemleri 6-7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde pay başına 56 TL sabit fiyatla gerçekleştirildi.

Halka arz kapsamında satışa sunulan 66 milyon 944 bin 955 TL nominal değerli payın tamamı satılırken, halka arz büyüklüğü 3,75 milyar TL oldu.

Halka arza 693 bin 138 yatırımcı katılırken, toplam 104 milyon 332 bin 568 TL nominal talep geldi. Böylece talep, dağıtılan payların yaklaşık 1,56 katı seviyesinde gerçekleşti.