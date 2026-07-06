Saat&Saat halka arzı başlıyor: 3 gün talep toplanacak

Saat&Saat, halka arz gelirlerinin yaklaşık yüzde 80'ini işletme sermayesi, yaklaşık yüzde 20'sini ise finansal borçların ödenmesi alanlarında değerlendirmeyi amaçlıyor. Saat&Saat'in halka arzı, aynı zamanda Türkiye'de saatçilik sektörünün ilk halka arzı olması açısından da dikkat çekiyor.

6-7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde talep toplanacak halka arzda, pay başına fiyat 56 TL olarak belirlendi. Halka arz sonrasında Saat&Saat'in halka açıklık oranınınek satış dahilyüzde 12,16 (ek satış hariç yüzde 10,14) olması planlanıyor. Halka arzın konsorsiyum liderliğini ise Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Halk Yatırım") ile Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ("Garanti BBVA Yatırım") üstlendi.

Saat&Saat ve bağlı ortaklıkları, 31 Mart 2026 tarihi itibarıyla yurt içi ve yurt dışındaki 185 mağaza, 603 toptan satış noktası ve Türkiye dahil 45 ülkedeki yurt dışı dağıtım ağıyla ürünlerini müşterilere sunuyor.

Halihazırda Maurice Lacroix, Raymond Weil, Ebel, Universe Constant, Versace, Ferragamo, Jacques Philippe, Boss, Emporio Armani, Guess, Michael Kors, Welder, Fossil, Philipp Plein, Gc, Calvin Klein, U.S Polo Assn., Tory Burch, Tommy Hilfiger, Lacoste, Diesel, Adidas, Wesse gibi dünya çapında ün kazanmış 30'dan fazla markayı portföyünde barındıranSaat&Saatve bağlı ortaklıkları, son olarak Timex ve Plein Sport markalarını da portföyüne kattı. Saat&Saat, kuruluşundan bugüne kadar geçen yaklaşık 30 yıllık süreçte; müşterilerin değişen ihtiyaçlarına ve trendlere uyum sağlayan güçlü iş modeliyle saatçilik sektöründe öncü şirketler arasında yer aldı.

Sektördeki konumunu güçlendirecek

2026 yılının ilk 3 ayında, önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yaklaşık yüzde 20,9 oranında büyüme sağlayan Saat&Saat ve bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2026 itibarıyla yurt içi ve yurt dışı faaliyetleriyle geriye dönük 12 aylık cirosu yaklaşık 13,4 milyar TL olarak gerçekleşti[1].Aynı dönem itibarıla geriye dönük 12 aylık Düzeltilmiş FAVÖK marjı ise yaklaşık yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

Şirket paylarının halka arzı kapsamında ek satış dahil toplam 80.333.946 adet B grubu payın satışa sunulması hedefleniyor.Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin yaklaşık yüzde 20'sini finansal borçlarının ödenmesinde, yaklaşık yüzde 80'ini ise işletme sermayesinde kullanmayı planlıyor.