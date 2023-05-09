Sabancı Holding'in kârı 6,6 milyar TL oldu

Sabancı Holding'in kombine geliri, banka ve enerji iş kollarının öncülüğünde 2023 ilk çeyreğinde 124 milyar TL’yi aşarken, yıllık büyüme yüzde 76 olarak gerçekleşti.

Şirket'ten yapılan açıklamaya göre, yılın ilk çeyreğinde, küresel ve yerel ölçekte yaşanan makro dalgalanmalar ve Türkiye’nin doğusunda meydana gelen yıkıcı deprem felaketi öne çıktı. Sabancı Topluluğu'nun gelir büyümesi banka ve enerji iş kollarının öncülüğünde yüzde 76 seviyesinde korunurken konsolide net kar büyümesi yüzde 18 seviyesinde gerçekleşti. Topluluğun operasyonel nakit akışı yılın ilk çeyreğinde 9 milyar TL’ye ulaştı. Çeyrek sonu itibarıyla Holding solo nakit pozisyonu 6,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, banka-dışı Net Borç/FAVÖK ise 0,4x seviyesinde korundu. Konsolide özkaynak karlılığı 2022 yılının aynı dönemine kıyasla önemli bir gelişim kaydederek yüzde 35 seviyesine ulaştı.

Sabancı Topluluğu, sermaye dağılımı stratejisiyle “yeni ekonomi” olarak tanımladığı enerji ve iklim teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri ve dijital teknolojiler alanlarına yatırım kararlığını sürdürüyor. Bununla beraber, Sabancı Topluluğu sürdürülebilirlik yol haritasını geliştirmeye yönelik odağını da koruyor. Topluluk, 2022’de tüm topluluk faaliyetlerinin dönüşümü için tanımladığı 80 üst düzey eylemden sonra, Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi)’nin belirlediği uluslararası standartlar çerçevesinde Kapsam 1 ve Kapsam 2 karbon emisyonlarını 2030 sonuna kadar %42 azaltma taahüdünü açıkladı.

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper’in değerlendirmesi şu şekilde:

“Oldukça zorlu geçen 2023 yılının ilk çeyreğinde güçlü sonuçlar açıklamış olmaktan mutluluk duyuyorum. Bir kez daha ifade etmek isterim ki, Türkiye’nin doğusunda gerçekleşen ve 10 ilimizi etkileyen yıkıcı deprem trajedisinden dolayı derin üzüntü içerisindeyiz. Depremden Topluluğumuzdan 7 bine yakın çalışan arkadaşımız da doğrudan etkilendi. Bölgenin hızlı bir şekide toparlanması için tüm desteğimizi sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. Depremin yıkıcı etkisinin yanı sıra küresel ve yerel çaptaki makroekonomik dalganmalar ile devam eden enflasyonist baskılar yılın ilk çeyreğinde önemli rol oynadı. Bu zorlu dönemde sağlamış olduğumuz istikrarlı büyümeyi mümkün kılan portföy çeşitlendirmesi tarafında attığımız başarılı adımlardan gurur duyuyorum. Bilançomuz ve likiditemiz, belirsizliklerin üstesinden gelmek ve fırsatları değerlendirmek için sağlamlığını koruyor. 2 Güçlü sonuçlarımızın yanı sıra, sürdürülebilirlik alanında da öncülük etmeye devam ediyoruz. 2050 Net Sıfır Emisyon hedeflerimizin bir parçası olarak ve sürdürülebilirlik hedefleri sağlayan küresel bir kurum olan SBTi tarafından sunulan önerilere paralel olarak Sabancı Topluluğu, Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını 2030 itibarıyla %42 azaltma tahhüdünde bulundu. Bütün Topluluk şirketleri yenilenebilir enerjiye geçerek, alternatif yakıt kullanımlarını artırarak, elektrik dağıtımında kayıp kaçak miktarını azaltarak, yeşil hidrojen kullanımını artırarak ve “yeni ekonomi” alanlarına yatırımlarını sürdürerek %42 emisyon azaltımına desteklerini sağlayacak. 2050 Net Sıfır Emisyon hedeflerimize ulaşmamızdaki en önemli itici güç olarak belirlediğimiz iklim teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri ve dijital teknolojileri alanlarına yatırım yapmaya devam edeceğiz. Yılın geri kalanında da başarılı performansımızın devam etmesini ümit ediyorum.”