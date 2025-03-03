Şampiyonluk yarışı borsaya yansıdı: Fenerbahçe yükseldi, Galatasaray çakıldı

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa’ya konuk oldu. Mücadele, 3-3’lük beraberlikle sona ererken, sarı-kırmızılı ekip şampiyonluk yarışında önemli bir puan kaybı yaşadı.

Akşam saatlerinde oynanan karşılaşmada Fenerbahçe’nin Antalyaspor’u rahat bir oyunla 3-0 mağlup etmesinin ardından şampiyonluk yarışında puan farkı 4’e inerken, Galatasaray’ın haftalardır devam eden ‘umut vadetmeyen’ oyunu, borsa yatırımcısını da hüsrana uğrattı.

Galatasaray hisseleri düştü, Fenerbahçe hisseleri yükseldi

Spor dünyasında alınan sonuçlar sadece saha içini değil, finansal piyasaları da etkiliyor. Son gelişmelere göre, Galatasaray’ın sezonun geri kalanında rakibine göre daha zorlu bir fikstüre sahip olması, yatırımcıların beklentilerini yeniden şekillendirdi. Bu durum, spor kulüplerinin borsadaki hisselerine de yansıdı.

Borsa İstanbul’da işlem gören Galatasaray hisselerinde yüzde 3’e yaklaşan bir düşüş yaşanırken, Fenerbahçe hisselerinde ise yüzde 7’yi aşan bir yükseliş kaydedildi.