Samsung ve SK Hynix öncülüğünde Asya borsaları sert düştü

Deniz Güldağ

Satış dalgasının merkezinde, dünyanın önde gelen bellek çipi üreticileri Samsung Electronics ve SK Hynix yer aldı. SK Hynix hisseleri gün içerisinde yüzde 10'a kadar düşerken, rakibi Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 12'nin üzerinde değer kaybetti.

Piyasalardaki satışların arkasında, hızla yükselen bellek çipi fiyatlarının yapay zeka altyapısına yönelik talebi olumsuz etkileyebileceği endişesi bulunuyor.

Yatırımcılar, artan maliyetler nedeniyle müşterilerin çip kullanımını azaltabileceğini veya daha düşük maliyetli alternatif çözümlere yönelebileceğini düşünüyor.

Samsung Electronics ve SK Hynix, Güney Kore borsasının toplam değerinin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor. Bu nedenle iki şirkette yaşanan sert değer kayıpları, Kospi endeksi üzerinde de büyük baskı yarattı.

Kospi endeksindeki düşüşün sabah seansında yüzde 8'e ulaşmasının ardından işlemler geçici olarak durduruldu. Öğleden sonraki işlemlerde ise endeks, yaklaşık 700 puanlık kayıpla 6.055 seviyesine geriledi.