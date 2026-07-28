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Samsung ve SK Hynix öncülüğünde Asya borsaları sert düştü

Yapay zeka sektörüne yönelik hisselerde satış baskısı Salı günü daha da artarken, yatırımcıların özellikle bellek çipi üreticilerinin hisslerinden kaçması Asya borsalarında sert kayıplara yol açtı. Güney Kore'nin gösterge endeksi Kospi yüzde 10'un üzerinde gerilerken, Tokyo Borsası da yüzde 4'ten fazla değer kaybetti.

Haber Merkezi
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Samsung ve SK Hynix öncülüğünde Asya borsaları sert düştü
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Deniz Güldağ

Satış dalgasının merkezinde, dünyanın önde gelen bellek çipi üreticileri Samsung Electronics ve SK Hynix yer aldı. SK Hynix hisseleri gün içerisinde yüzde 10'a kadar düşerken, rakibi Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 12'nin üzerinde değer kaybetti.

Piyasalardaki satışların arkasında, hızla yükselen bellek çipi fiyatlarının yapay zeka altyapısına yönelik talebi olumsuz etkileyebileceği endişesi bulunuyor.

Yatırımcılar, artan maliyetler nedeniyle müşterilerin çip kullanımını azaltabileceğini veya daha düşük maliyetli alternatif çözümlere yönelebileceğini düşünüyor.

Samsung Electronics ve SK Hynix, Güney Kore borsasının toplam değerinin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor. Bu nedenle iki şirkette yaşanan sert değer kayıpları, Kospi endeksi üzerinde de büyük baskı yarattı.

Samsung ve SK Hynix öncülüğünde Asya borsaları sert düştü - Resim : 1

Kospi endeksindeki düşüşün sabah seansında yüzde 8'e ulaşmasının ardından işlemler geçici olarak durduruldu. Öğleden sonraki işlemlerde ise endeks, yaklaşık 700 puanlık kayıpla 6.055 seviyesine geriledi.

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