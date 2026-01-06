Şanghay Bileşik Endeksi 10 yılın zirvesini gördü

Şanghay Bileşik Endeksi bugün 4069,91 puan ile son 10 yılın zirvesine çıktı. Endeks, rekor seviyesi olan 6124,04 puanı 16 Ekim 2007'de görmüştü.

Şanghay Bileşik Endeksi şu sıralarda düne göre yüzde 1,14 artışla 4069,37 puanda.

CSI 300 Endeksi de gün içinde yüzde 1,2’ye kadar yükselerek son dört yılın en yüksek seviyesi olan 4773,18 puanı gördü. Şu sıralarda yüzde 1,15 artışla 4772,16 puan seviyesinde.

Günün en iyi performans gösteren hisseleri arasında malzeme ve teknoloji şirketleri öne çıktı.

“Erken sinyaller var”

Global X Management yatırım stratejisti Billy Leung, “Birkaç unsurun aynı anda bir araya gelmesiyle piyasa algısı iyileşiyor. Politika görünürlüğü her zamankinden daha erken netleşti, yıl sonuna girerken pozisyonlanma oldukça hafifti ve özellikle imalat tarafında ekonominin bazı bölümlerinin istikrar kazandığına dair erken sinyaller var” değerlendirmesinde bulundu.

Çin’de yapay zekaya yönelik iyimserlik, DeepSeek’in daha verimli bir geliştirme yaklaşımını ortaya koyan çalışmasının ardından bu yıl daha da güç kazandı. Lotus Asset Management CIO’su Hao Hong, Bloomberg TV’ye yaptığı değerlendirmede, "DeepSeek önemli bir atılım gerçekleştiriyor ve birçok Çinli yapay zekâ şirketi de benzer atılımlar yapıyor. Likidite artmaya devam ediyor ve bu da risk iştahı için elverişli bir ortam yaratıyor" dedi.