Şarak Ömer Tara’dan ENKA hisselerinde 125 bin lot alım

Şarak Ömer Tara, Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. paylarında alım gerçekleştirdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre Tara, 11 Mart 2026 tarihinde 91,15 – 91,30 TL fiyat aralığından toplam 125.000 adet ENKA hissesi satın aldı. İşlem kapsamında herhangi bir satış gerçekleşmedi.

Söz konusu alımın ardından Şarak Ömer Tara’nın Enka İnşaat sermayesindeki payı ve oy hakları 11 Mart 2026 itibarıyla yüzde 0,244 seviyesine ulaştı.