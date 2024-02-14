SASA, sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu

SASA, çıkarılmış sermayesinin nakdi ve tahsisli olarak artırılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, ferçekleştirilecek nakdi ve tahsisli sermaye artırımı kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanacak ve ihraç edilecek payların tamamı Şirketin hâkim ortağı Erdemoğlu Holding A.Ş.'ye tahsisli olarak satılacak.