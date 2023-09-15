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Sasa'da 59 milyon adet hisse satışı

Erdemoğlu Holding, yabancı yatırımcılara 59 milyon adet Sasa Polyester hisse satışı gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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Sasa Polyester'in hakim ortak Erdemoğlu Holding, hisse satışı gerçekleştirdi. Erdemoğlu Holding’in yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara 46,25 TL’den 59 milyon adet Sasa Polyester hissesi satışı yaptığı belirtildi. Satış sonrası Erdemoğlu Holding'in Sasa'daki hissedarlık oranı yüzde 58,58 oldu. İşlemin, dün (14 Eylül) tarihinde tamamlandığı açıklandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamanın detayları şöyle:

Şirketimiz (Erdemoğlu Holding A.Ş.) 14.09.2023 tarihinde yurtdışında yerleşik, nitelikli kurumsal yatırımcılara 46,25 TL/Lot ortalama fiyattan 59.000.000 lot Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) hissesi satışı gerçekleştirmiştir. Satışa konu payların SASA Polyester Sanayi A.Ş.’nin (SASA) ödenmiş sermayesine oranı %1,11 olup işlem’in tamamlanmasını takiben Erdemoğlu Holding A.Ş.’nin SASA’daki doğrudan hissedarlık oranı %58,58 olmuştur.

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