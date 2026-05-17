SASA’dan şarta bağlı sermaye artırımı için SPK başvurusu

SASA Polyester Sanayi A.Ş., şarta bağlı sermaye artırımı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu.

Şirketin KAP’a yaptığı açıklamaya göre, 8 Mayıs 2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yurtdışında ihraç edilen paya dönüştürülebilir tahvil (PDT) sahiplerinin 01.04.2026-07.05.2026 tarihleri arasında ilettiği dönüşüm taleplerinin karşılanması amacıyla şarta bağlı sermaye artırımı yapılmasına karar verildi.

Bu kapsamda, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, dönüşüm hakkını kullanmak isteyen toplam 37,3 milyon euro nominal değerli tahvil sahiplerine tahsis edilmek üzere yeni pay ihracı planlandı.

Söz konusu işlemle şirketin çıkarılmış sermayesinin 785,26 milyon TL artırılarak 46,25 milyar TL’den 47,04 milyar TL’ye yükseltilmesi öngörülüyor. İhraç belgesinin onaylanması için SPK’ya başvuru yapıldığı bildirildi.