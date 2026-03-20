Savaşın bilançosu netleşiyor: Borsa İstanbul’da geçen hafta en çok kazandıran hisseler

Orta Doğu’ya yayılma riski sürekli tedirgin eden, enerji tesislerine yönelik saldırıların artmasıyla küresel enflasyon korkularını yeniden sahneye taşıyan; ABD-İsrail ile İran arasında süren çatışmalarda yaklaşık 3 hafta geride kaldı.

Karşılıklı açıklamaların ve saldırıların yakından izlendiği savaşta gerilim sürüyor. Savaşın uzaması ve Hürmüz Boğazı risklerinin yoğun olması küresel piyasaları sarsarken, Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi’nde de tablo netleşiyor.

Savaşın ilk başladığı hafta sert düşen BIST 100 endeksi, 14 işlem gününde yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti. Halen yılbaşından bu yana yüzde 16’ya yakın yukarıda bulunan BIST 100 endeksi, bayram tatili nedeniyle dün yarım gün işlem görürüken, bugün kapalı olacak. Endeks, 16-19 Mart haftasında haftalık bazda yüzde 0,35 oranında değer kaybetti.

Endeks, 13 bin 119,91 puandan başladığı haftayı 13 bin 47,7 puandan kapadı. Endeks, hafta boyunca en düşük 12 bin 880, en yüksek ise 13 bin 298,53 puanı gördü.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 0,17 oranında değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 1,16 ve holding endeksi de yüzde 3,04 oranında değer kaybetti.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 46,15 oranında değer kazancıyla Reeder Teknoloji (REEDR) oldu. Onu yüzde 15,79 ile geçen hafta olduğu gibi Dap Gayrimenkul (DAPGM) ve yüzde 15,04 ile Katılım Evim (KTLEV) takip etti.

En çok değer kaybeden hisseler

Haftanın en çok değer kaybeden hisselerinde ise ilk sırada yüzde 34,30 ile Efor Yatırım (EFOR) gelirken, yüzde 32,85 ile kiler Holding (KLRHO) ve yüzde 12,23 ile Türk Altın İşletmeleri (TRALT) onu takip etti.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketlerde 1 trilyon 544 milyar 700 milyon TL değeri ile Aselsan (ASELS) ilk sırada yer almaya devam etti. 614 milyar TL’lik piyasa değeriyle Destek Finans Faktoring (DSTKF) ikinci sırada yerini alırken, Garanti BBVA (GARAN) de 567 milyar 420 milyon TL ile üçüncü sırada yerini aldı.

En çok işlem görenler

Endekse dahil işlem gören hisseler içinde 36 milyar 30 milyon TL ile Aselsan (ASELS) ilk sırada yer aldı. 32 milyar 172 milyon TL ile Tüpraş (TUPRS) ve 25 milyar 454 milyon TL’lik işlem hacmi ile Türk Hava Yolları (THYAO) ilk sıralarda yer aldı.