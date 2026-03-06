Savur GYO payları ilk işlem gününe tavan fiyattan başladı

26 Şubat-2 Mart tarihlerinde, Tera Yatırım öncülüğünde gerçekleştirilen talep toplama süreciyle halka arz edilen Savur GYO payları, Borsa İstanbul Ana Pazar'daki ilk işlem gününe tavan fiyattan başladı.

1 TL nominal değerli pay için 3,64 TL fiyatla halka arz edilen paylar şu sıralarda 4,0 TL'den işlem görüyor. Şu ana kadar 114.344 lot işlem gerçekleşti. Tavan fiyatta 315 milyondan fazla alım emri var.

Talep toplama sürecinden 295.400.000 milyon TL nominal değerli pay 701.429 yatırımcıya dağıtılmıştı. 701.103 bireysel yatırımcıya toplam 118.160.000 pay dağıtılmıştı.