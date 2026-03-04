Savur GYO'nun halka arzında ilk işlem tarihi belli oldu
Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (SAVUR GYO) payları, 6 Mart 2026 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacak.
Borsa İstanbul A.Ş. 4 Mart’ta borsa kapanışının ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan yaptığı açıklamada Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın 6 Mart 2026’da Borsa İstanbul’da işlem göreceğini belirtti.
Duyuruda Savur GYO sermayesini temsil eden 1.083.000.000 TL nominal değerli paylarının Kotasyon Yönergesi’nin 12’inci maddesi çerçevesinde kota alındığı ifade edildi.
Halka arz edilen 295.400.000 TL nominal değerli şirket payları 06.03.2026 tarihinden itibaren Ana Pazar’da 3,64 TL baz fiyat, “SVGYO.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlendi.
Savur GYO’nun halka arzında toplam katılım 701.429 olarak gerçekleşti. Bireysel yatırımcılara yaklaşık 168 lot civarında dağıtım yapıldı.