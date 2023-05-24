Seçim öncesi piyasada son durum

İSTANBUL / EKONOMİ

28 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimine 3 işlem günü kalırken, volatilitenin yüksek kalmaya devam etmesi öngörülüyor. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bugün yaptığı ortak açıklamada, "Zafer Partisi olarak Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye karar verdik" dedi. Piyasa açıklama esnasında pozitif seyrini korudu.

Hafta genelinde, yurt içi piyasalarda veri gündemi zayıf olurken, yarın saat 14.00'te açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

Borsa İstanbul güne hafif yükselişle başlarken; BIST 100 endeksi açılışta yüzde 0,13 oranında yükselişle 4476 puanda; bankacılık endeksi ise yüzde 0,30 artışla 3878 puanda hareket etti.

BIST 100 endeksi bugünkü işlemlerde 4474-4524 bant aralığında hareket ederken, saat 11.55 itibarıyla yüzde 0,49 oranında değer kazancıyla 4493 puanda işlem gördü. Bankacılık endeksi ise, yüzde 0,42 artışla 3884 puanda bulunuyor.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,43 ile orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4400 ve 4200 seviyeleri destek, 4500 ve 4600 puan direnç konumunda bulunuyor.

Dolarda makas 1,47 TL'ye yükseldi

Dolar/TL, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 19,85 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Kur, gün içerisinde en yüksek 19,9000 TL’yi, en düşük 19,8140 TL’yi görürken; saat 11.58 itibarıyla yüzde 0,12 oranında yükselişle 19,8812 TL seviyesinde hareket etti.

Bankalar arası piyasa ile serbest piyasa kurlarındaki fiyatlamada ayrışma ise yeniden büyüyor. Şu dakikalarda bankalar arası piyasada dolar kuru 19,88 olurken; serbest piyasada ise dolar/TL 21,35 TL. Böylece bankalar arası piyasadaki fiyat ile serbest piyasa fiyatı arasındaki makas 1,47 TL'ye yükseldi.

Euro/TL bugün içinde 21,4970 TL'ye kadar tırmanırken; şu dakikalarda yüzde 0,29 oranında yükselişle 21,4478 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise, şu sıralarda 24,6971 TL seviyesinde işlem görüyor.

Türkiye'nin CDS'i 698 baz puanda

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS), dün 720 baz puana kadar yükselerek 7 ayın zirvesini yeniledikten sonra, bugün geriliyor. Türkiye'nin CDS'i dün en son 692 baz puanı gördü; bugün ise 698 baz puanda bulunuyor. Uzmanlar, seçimin ikinci turuna kadar risk primindeki yükselişin sürebileceğini belirtiyor.

Türkiye'nin risk primi, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesindeki haftada 5 ay sonra ilk kez 500 puanın altına gerilemişti.

Gram altın değer kazancında

Altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1256 lira seviyesinde bulunurken; yeni güne 1264 liradan başladı. Gram altın, gün içinde en yüksek 1265 lirayı, en düşük ise 1258 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar/TL’de ve ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, şu sıralarda yüzde 0,26 oranında yükselişle 1263 lira seviyesinde alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2348 lira, Cumhuriyet altını da 9570 liradan işlem görüyor.