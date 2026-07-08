Seğmen Kardeşler Gıda'da zorunlu pay alım teklifi fiyatı belirlendi
Seğmen Kardeşler Gıda'da pay devri sonrası zorunlu pay alım teklifi süreci başlayacak. B grubu paylar için zorunlu pay alım teklifi fiyatı 38,90 TL olacak.
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Seğmen Kardeşler Gıda'da, şirket sermayesinin yüzde 74,85'ini temsil eden payların devrine ilişkin Altun Gıda ve GMS Yatırım Holding ile yapılan sözleşme kapsamında zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü oluştu.
Açıklamaya göre, B grubu paylar için zorunlu pay alım teklifi fiyatı 38,90 TL olarak belirlendi.