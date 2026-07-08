Seğmen Kardeşler Gıda'da zorunlu pay alım teklifi fiyatı belirlendi

Seğmen Kardeşler Gıda'da, şirket sermayesinin yüzde 74,85'ini temsil eden payların devrine ilişkin Altun Gıda ve GMS Yatırım Holding ile yapılan sözleşme kapsamında zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü oluştu.

Açıklamaya göre, B grubu paylar için zorunlu pay alım teklifi fiyatı 38,90 TL olarak belirlendi.