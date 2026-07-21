Şeker Finansal Kiralama'nın bedelli sermaye artırımında tarihler belli oldu

Şeker Finansal Kiralama (SEKFK), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yüzde 100 oranındaki bedelli sermaye artırımına ilişkin takvimi açıkladı.

Buna göre şirketin 100 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden karşılanmak üzere 100 milyon TL artırılarak 200 milyon TL'ye yükseltilecek.

Rüçhan hakları 23 Temmuz'da başlayacak

Mevcut pay sahipleri, sahip oldukları paylar oranında yüzde 100 yeni pay alma hakkına sahip olacak.

Yeni pay alma hakları 23 Temmuz 2026 ile 6 Ağustos 2026 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılabilecek.

Yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı ise 1 TL nominal değerli pay için 1 TL olarak belirlendi.

Kalan paylar Borsa İstanbul'da satılacak

Rüçhan hakkını kullanmak istemeyen yatırımcılar, haklarını Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı'nda işlem süresi içinde satabilecek.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasının ardından kalan paylar ise nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da iki iş günü süreyle satışa sunulacak.

Satış sürecinin ardından satılamayan pay kalması halinde bu paylar iptal edilecek.