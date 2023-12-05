Şeker Yatırım ve ÇATES borsada işlem görme tarihleri belli oldu

Borsa İstanbul, Çates Elektrik ve Şeker Yatırım ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu.

Borsadan yapılan açıklamada ÇATES'e ilişkin, "Çates Elektrik Üretim A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 165.200.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 33.050.000 TL nominal değerli Şirket payları 07/12/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 57,15 TL/pay baz fiyat, "CATES.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir" açıklamaları yapıldı.

Şeker Yatırım payları 7,00 TL'den işlem görmeye başlayacak

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (Şirket) 52.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 155.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 06/12/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 7,00 TL /pay fiyat, "SKYMD.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir" denildi.